中港兩地通關在即 傳下月小規模試行 每日1000名額

香港與內地通關在即，中港兩地官員昨（25日）在深圳召開第2次疫情防控工作對接會議。據了解，港府會向內地提交通關操作細節的報告，目標在下月試行「小規模通關」，實際日期要視乎下周推出的「港康碼」運作情況；通關初期每日會有1,000個名額，主要為商務旅客。

至於其他奔喪、家庭團聚等恩恤個案的比例需再作商討，港府暫定會維持開放深圳灣及港珠澳大橋口岸，日後將視乎人流決定是否增設口岸管制站。熔斷機制方面，據指內地及香港雙方均不希望僅1宗確診個案便觸發機制，有關標準交專責工作組再商討。

政府今日（26日）指，該對接會議是重要里程碑，並且很有建設性，特區政府已非常努力去實現與內地的免檢疫通關，並已取得良好進展。政府指，內地專家已確認本港現已具備通關的條件，但通關要逐步有序進行。

政府指，下階段將需進行兩項準備工作，其中之一是「健康碼」，相信創新及科技局下周可公布詳情，另外亦要擬定通關初期的每日配額、港人到內地的符合條件，以及使用哪個口岸等。政府指，會盡快完成準備工作，及早公布通關日期。