油旺重建多年齋講無寸進　逾9成居民冀原區安置

市區重建局重建油麻地及旺角地區研究討論多年，有政黨以家訪形式訪問343名油麻地一帶居民，發現逾9成受訪者希望原區安置於油尖旺區。有政黨建議政府加強與公眾溝通，於油尖旺建立第二個「市區更新地區諮詢平台」，並原區安置居民。

民主黨於今年10月15日至11月13日以家訪形式訪問油麻地一帶的居民，當中約42%居住在八文樓，約27%居住在果欄一帶。受訪者中逾7成為自住業主，並有92%希望原區安置於油尖旺區。另有約43% 的業主希望可以「樓換樓」方案賠償，另有約42%業主希望「以7年樓齡的假設重置單位呎價X物業實用+相關費用津貼」，賠償。

油尖旺區議會副主席朱子洛稱，油旺人口主要為區內生活多年的老人家，希望「樓換樓」安排能優先給予鄰近重置居民，保留社區網絡。項目主任周健朗則稱，進行家訪時，發現約9成受訪者根本不知道市建局會重建油旺，而且不少受訪者居住在危樓，單位需要進行加固工程，並出現管道漏水的情況，認為「政府應思考下有沒有辦法可以進行支援安排，如社工及落區工作 ，避免閉門造車」。

他又稱，部分受訪者曾直言「將來起豪宅，就算免費比我住，都比唔起管理費」，認為政府應考慮如何安置該區居民。