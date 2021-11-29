北環綫工程或再損濕地　環團促改走線護僅餘生態

港鐵正進行北環綫規劃及設計工作，早前公布的北環綫文件，其中錦上路站至凹頭一段約1.5公里長的鐵道線路，會橫跨西鐵補償濕地及魚塘而建造。有環團指出將補償濕地的做法並不理想，與原來生境比較相差太遠，亦擔心如此規劃走線變相再度破壞該處環境生態。

港鐵早前向環境保護署呈交的環境影響評估研究，北環綫工程會對濕地生境造成損失，對鷺鳥棲息地亦存有影響。北環綫工程的生態影響範圍包括沙埔沼澤及錦田河等，當中錦田河附近有數個鷺鳥林。

長春社表示，當年西鐵興建工程就以「先破壞，後補償」的模式進行，其後提出補償濕地方案，主要將濕地分割成12份，甚至有濕地置於天橋底，其生態環境與原本濕地狀況相比，兩者不可同日言語，更被形容「似路邊種樹」。

長春社又指，其中一幅補償濕地原有80多隻罕有的彩鷸生活，但當年受西鐵及錦田繞道等工程影響，即使後來有補償濕地，但現時只見零星彩鷸出沒。該社認為，即使能再造濕地，但不等於能回復原有的生態；若日後北環線以架空橋方式興建，預料西鐵補償濕地會直接受到破壞，故建議港鐵應避免設計於濕地位置再作工程。