南丫島發現新斑蝶越冬地點　數量屬近年全港最多

環保團體「綠色力量」和「活在南丫」今日(12月1日)公布，上月在南丫島發現一個能夠聚集多達2,000至3,000隻斑蝶的群聚地點。本次是繼香港島和大嶼山外，屬於本地另一個發現斑蝶群聚地點的島嶼。

新的斑蝶群聚地點大概在今年11月下旬被發現，範圍約佔1,000平方米，屬雜木林生境。在這個能夠容納多達2,000至3,000隻斑蝶的新群聚地點，當中約80%是屬於藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，及小量的擬旖斑蝶、青斑蝶、嗇青斑蝶和虎斑蝶。該處的斑蝶估計已準備越冬，牠們差不多全數經已停止進食，並在離地數米的樹叢中停留，且盡量減少活動，避免浪費已儲備的能量。

從以上情況來看，該處極有可能是新的斑蝶越冬地點。綠色力量高級環境事務經理單家驊更表示，基於以往一直都缺乏南丫島斑蝶越冬地點的現存文獻、正式紀錄及照片，故是次發現是相當重要。團體呼籲，由於目前是斑蝶到港的高峰期，故提醒市民如果發現斑蝶聚集，應保持一定的距離，並切勿故意驚擾或晃動附近的樹木。

綠色力量自2009年開始陸續加入越冬斑蝶的調查地點，而目前主要分4個調查地點，包括港島的深水灣、屯門小冷水、大嶼山的分流和水口。調查每年逢10月開始，並至翌年1月結束。