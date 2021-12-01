華大基因又甩轆　錯誤重發8個月前檢測結果短訊　216人受影響

今年9月獲准繼續提供社區病毒檢測中心服務的承辦商「華大基因」，惟在「復賽」僅約3個月再出現「甩轆」！衞生署今日(12月1日)公布，昨日(11月30)晚上接獲華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年3月採集樣本進行病毒檢測並已獲非確診結果的市民，於本周日(11月28日)再次接獲該次檢測結果的通知短訊。事件涉及216位市民，當中並不涉及任何確診個案。

衞生署表示，經了解，負責的化驗承辦商華大基因人員於本周日，錯誤上傳該批舊的檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向相關市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。

該署指華大基因已根據署方建議，以電話短訊通知受影響的市民有關事件並致歉。是次事件並不涉及任何化驗室服務，與檢測的準確性或有效性無關，而錯誤上傳的資料亦已獲處理，資訊系統內的檢測數據沒有被是次錯誤影響。政府已責成承辦商跟進，特別是審視有關輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施，防止再發生類似情況。

華大基因在今年1月底至4月期間曾涉及數宗事故，當中包括4月初曾爆出呈報30宗初步個案，當局認為不尋常，並邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到場調查，袁相信實驗室出現「標本交叉感染」。食物及衞生局及後表示，在承辦商提交調查報告前，暫停委派華大基因服務流動採樣站。

港府其後委託香港品質保證局，於4月底開始向該化驗所進行第三方審核，並提出多項建議，其後於今年9月起，容許華大基因繼續作為9個社區檢測中心服務承辦商之一，並按需要恢復營運流動採樣站。