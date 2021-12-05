22個月女嬰焯瑩不敵癌魔夢中逝　父母：感謝妳帶來的回憶

女嬰「焯瑩」於2個月大時不幸確診腦癌，並先後接受多次手術化療，小小身軀一直奮鬥癌魔，年中曾成功手術轉出普通病房。可惜，父母今日(5日)在社交平台Facebook專頁更新，指焯瑩於昨晚(4日)11時左右，不敵病魔在睡夢中安詳離世。焯瑩父母感謝兒童醫院醫護一直以來的照料，並希望市民「永遠記得吳焯瑩小朋友」。

貼文指焯瑩是睡着覺離開，「舒服的，安詳的，不痛苦的去了另一個世界繼續守護我們一家人」。焯瑩父母在焯瑩臨走前，亦提早為她慶祝2歲生日，「所以她是開心的，而我們一家人亦沒有遺憾了。希望你在天堂玩夠，就用健康的身體再返嚟搵返我哋啦！我相信我哋嘅緣分唔會就此結束的！」

焯瑩父母又在貼文中寄語焯瑩在天堂毋須擔心他們，「你盡情地玩個痛快，我們一家人會振作的，路始終都要繼續走」。2人亦向焯瑩表示一家人都愛着她，在我們心永遠中是可愛又美麗，並感謝焯瑩在這22個月帶給他們的回憶。

他們亦致謝兒童醫院5N病房的腫瘤科醫生、護士、治療師，以及腦外科、腦內科醫生，「辛苦你哋一直陪住我哋(焯瑩父母)，你哋已經好盡力了」。另外，他們亦感謝所有支持焯瑩的市民，「小寶寶畢業了，終於不再受病痛折磨了，解脫了，各位希望大家永遠記得吳焯瑩小朋友」。