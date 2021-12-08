社會形勢大變　港人移民意欲增　英澳加拿大最受歡迎

近年社會政治形勢改變，令港人移民意欲增加。有移民顧問今(8日)表示，愈來愈多港人考慮移民，不少人移民原因是對留港有恐懼，或為了小孩未來發展，以英國、加拿大及澳洲等地最受歡迎。又指不少較年輕及移民成本較低的人士已移民離港，至於荷蘭亦因就業率高、能有工作與生活之間的平衡，並提供高技術移民工作簽證計劃，故亦吸引不少港人移民當地。

資深移民顧問司徒詠怡表示，部分港人早已透過BNO計劃、加拿大或澳洲的「救生艇」計劃移民，雖然有關計劃不用太大使費及投資額，但移民者需要較為年輕或花更多時間在當地居住。她指有人不願「坐移民監」，就需要投資更多資金，如在愛爾蘭需要投資1千萬港元就可即時取得永久居留。至於在美國投資額為90萬元美金，加拿大、澳洲及英國則300萬港元，強調不是天文數字。

至於受歡迎移民國家方面，她指英國、加拿大及澳洲最受歡迎，近年亦有更多人選擇移民荷蘭。她分析指由於當地人口較少，故非常歡迎及需要各地人才，只要在港月入4萬多元的港人就符合高技術移民工作簽證要求，屆時顧問公司可協助客人在當地尋找工作，最重要是薪金差距不會太大。

移民原因方面，她指約80%客人選擇移民是因為小孩發展，亦有客人表示留在香港「好驚、好心噏」。她又提到不少移民到英國的客人憂慮稅務問題，認為一定要在港賣樓才能離開，但她與英國方面的機構交流時，對方認為港人不用擔心現時要賣樓，因按現時條例，港人在當地未必須要就海外資產繳交稅項。

她表示，港人移民外國最困難的地方不是尋找住所及學校，而是求職，強調新移民不了解當地文化及就業市場情況，如移民人士本來屬管理層，到英國未必願意任藍領工作，建議可尋找移民公司幫忙在當地尋找白領工作。