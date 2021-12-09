研逆向有機催化劑　港大化學系何健獲裘槎前瞻科研大獎

過去20年，多名學者因為在催化劑研究上取得突破性研究成果，而獲得諾貝爾化學獎。香港大學理學院化學系及合成化學國家重點實驗室助理教授何健，則憑其研發的「異相金屬有機催化劑」，獲得裘槎前瞻科研大獎。他研發的有機催化劑，使用便宜的金屬製備，可回收及循環使用，而且穩定、高效率，可用於製作藥物、保健品及高分子材料等。

何健和團隊一直期望研發出有良好活性、穩定性及對反應有選擇性的新催化劑。何指，2008年諾獎得主進行的研究是與煤催化有關；而他們是用生物方法，令催化劑有更好的反應活性和選擇性，不過穩定性較低，成本很高，對環境亦有損害，工業應用則比較差。

何表示，是次研究除了做有機化學之外，亦涉及無機化學及材料科學，以合成全新的催化系統。團隊設計出1個載體，然後將催化劑逆向化，令催化劑變得不易溶解，在反應後，易於進行分離及過濾，以降低工業成本。

何認為「催化無所不在」，相關研發有很多的應用，包括製作藥物，分離當中的雜質，以及製作高分子聚合物等等。他會考慮與內地的藥廠合作，期望盡快可量產藥物。

何表示，過去所有頒給有機化學的諾貝爾化學獎亦與催化有關，有不少得獎者亦曾經與他，有過大大小小的接觸。他相信逆向催化是一個很重要的研究方向，未來亦有機會問鼎諾獎。團隊僅用了約1年多的時間進行上述研發，何指，原本研究可以更早進行，不過由於疫情關係，令學生減少，因此延至去年才開始相關研究。

除了何健之外，香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授梁敬池，亦是今屆裘槎前瞻科研大獎的得主，每人可獲500萬港元的獎金。