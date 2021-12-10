西高山疑現第8塊維多利亞城界碑　團體促政府盡快進行保育

上環及中環一帶屬香港最早開發的地區。時至1843年，政府將此城市命名為「維多利亞城」(City of Victoria)，並於1903年豎立維多利亞城界石，以作地界標記，同時在每塊界石刻有「City of Victoria 1903」字樣。當時政府至少設立了7塊維多利亞城界碑，惟近日有市民於西高山軍事地段偶然發現疑為第8塊維多利亞城界碑(龍虎山)。關注團體比對新發現的界碑，發現其外形、特徵及尺寸等都與其餘7塊維多利亞城界碑相同，新界碑同樣正⾯刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣，故促請政府可以將新發現的維多利亞城界碑加入「由古物古蹟辦事處界定的政府⽂物地點」名單及研究如何有效保育及進⾏公眾教育。東網正向古物古蹟辦事處查詢事件。

一直研究軍事地段及軍事界石的團體「香港行跡」指，早前有市民尋找因道路重建並失蹤的軍部界石WD24時，意外在西高山發現相信為第8塊的維多利亞城界碑(龍虎山)。團體曾進行調查，發現根據地政處的1969年的英制地圖資料，發現其清晰標記着「City

Boundary」的界線，同時對比新發現界碑所在位置，發現地圖上明顯標有清晰交點；⽽發現界碑位置⾼度約212⽶，與香港法例所載的「維多利亞市的界線」『南⾯界線』⽂字敍述相符，故有充分理由相信此為同系列的界碑。

團體認為事件有助引起⼤眾對歷史的關注以及了解具180年歷史的城市。團體又指，維多利亞城界碑代表着分界線，亦為屹立⾄今較為⼈所知的界碑，默默在其崗位上訴說着香港佰年往事，促政府盡快關注事件及作出保育。

回顧歷史，早於1841年，英軍登陸並佔領香港島，其後逐步將港島西北部海旁一帶發展為城區。當時正值維多利亞女皇(Queen Victoria)在位，故英軍將城區取名「維多利亞城」，並將「維多利亞城」分為「四環」，即下環(現今的灣仔)、中環、上環及西環。直至1903年，港英政府在不同地點豎立維多利亞城界碑，以標明範圍，同時刊登憲報，頒布維多利亞城的具體範圍。

維多利亞城界⽯由花崗岩建造，為四⽅形柱體，頂部呈錐形，⾼約136厘⽶，柱⾝正⾯刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣。目前獲記錄的維多利亞城界碑共有7塊，但實際界碑的數⽬及位置已難以考究。其中7塊分別位於跑⾺地⿈泥涌道、寶雲道、⾺⼰仙峽道17號、舊⼭頂道、克頓道、薄扶林道84號及⻄䌀街堅尼地城臨時遊樂場。其中⾺⼰仙峽道17號的界碑已於2007年遺失，至今下落不明。