灣仔茂蘿街設4.5米高互動光影許願樹　傳承社區祝福及集體回憶

市區重建局早於2005年斥資1億港元開展灣仔茂蘿街活化試點項目，重建項目涉及茂蘿街及巴路士街相連兩列共10幢二級歷史建築的戰前樓宇。市建局行政總監韋志成今（12日）撰寫網誌時表示，在訂立茂蘿街的新定位營運後，將於本周末（18日）開展首項公眾活動《光影樹下•願望成真》，包括設立首棵高達4.5米的互動光影「許願樹」，讓市民許願。

韋志成稱，茂蘿街建築群在2013年大致完成復修，其後訂出「藝術社區」為營運主題，並向香港藝術中心批出營運及管理合約，並於2013年對外開放。時至2018年，項目改名為「茂蘿街7號」，市建局接手項目的營運和管理，並在諮詢300名持份者後，以「築動文化‧連繫生活」為項目新定位。爲此，市建局採用四項營運策略，包括「文化探索」，以創新手法展示灣仔區的傳統工藝和飲食文化；「新舊互動」，讓傳統行業和創意產業一同交流；「鄰里連結」，形成一個社區「聚腳地」及「生活體驗」，透過舉辦主題活動讓項目成為其中一個社區活動熱點。

韋表示，在新營運方針後，將舉辦首個公眾活動，讓市民許願。該局將在茂蘿街7號的休憩空間豎立一棵4.5米高的許願樹裝置，為首棵設於市區的許願樹。韋稱，此樹取材自茂蘿街7號內一幢唐樓的故事，昔日項目內一幢唐樓的屋頂曾出現一棵「飛榕」（因雀鳥叼來種子跌在屋頂的牆壁罅隙之間而種下的榕樹），並生長多年，陪伴街坊成長。然而，當「飛榕」生長至8呎高時，超出樓宇的負荷，同時根部生長造成結構破損和滲水等安全隱患，便被移除。故此，該局以「許願樹」裝置，把居民對飛榕的集體回憶傳承，將「飛榕」帶予社區的祝福延續下一代。

韋說，每位來許願的市民，只需要站到樹的中央，向許願樹說出願望，整棵許願樹便會亮起五光十色的幻彩光效，同時播放特色音樂，寓意已收到許願者的祈願。同時，於每日指定時間，將會有指定音樂人展示一段《聲光合影》的燈光匯演，訴說灣仔由老香港演化至繁華大都會的歷史旅程。

目前茂蘿街7號活化後，提供一萬多平方呎的商舖面積，當中包括老店經營及新興文化概念經營的食肆等進駐，促進社區的多元發展。