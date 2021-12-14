香港郵政網購平台招標　助理總經理涉益自己友中標　廉署拘3人

香港郵政一名助理總經理涉嫌公職人員行為不當，指他就一份價值約420萬港元合約進行招標時，向香港郵政隱瞞利益衝突，而他2名親戚，即中標公司的營運者則被控以欺騙手段取得金錢利益，遭廉政公署今日(14日)落案起訴，3被告暫准予保釋，本周四(16日)於西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該3名人士；其中43歲香港郵政助理總經理鄭俊傑，被控一項藉公職作出不當行為罪名，違反普通法。同案被告周靄儀，47歲，為鄭的表姐及泰美商業科技有限公司(泰美)股東兼行政總裁，另一被告張健恒，46歲，為周的丈夫及泰美前營運總裁，同被控2項以欺騙手段取得金錢利益罪名，違反《盜竊罪條例》第18條。

香港郵政約於2017年6月為「重建香港郵政網上購物平台」項目進行招標，以整合香港郵政數個網上購物平台。鄭俊傑於案發時為香港郵政助理總經理，主管其電子服務發展組。他負責為該項目評估成本預算以及監督該項目落實推行等。而香港郵政最終於2017年9月27日將該項目判授予泰美，合約總金額約420萬港元。張健恒、周靄儀及周靄儀妹妹(泰美三名營運者)分別為泰美的營運總裁、行政總裁及業務開發總裁。

其中一項控罪，指鄭涉嫌於2016年8月1日至2018年12月11日期間，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，即在處理該項目的招標工作時，沒有向香港郵政申報或披露，或向香港郵政隱瞞，因鄭俊傑與泰美三名營運者之間有親屬關係故產生利益衝突，而泰美是該項目合約的潛在投標者、投標者及最終中標者。

餘下兩項控罪指周靄儀及張健恒涉嫌於2017年9月27日，連同周靄儀一名友人及一名泰美時任僱員，以欺騙手段，不誠實地為他們自己或泰美取得金錢利益，即有機會就該項目合約賺取報酬。

他們涉嫌在招標過程中向香港郵政虛假地表示，該名周靄儀友人及一間與泰美有生意往來的公司的兩名僱員，為執行香港郵政該項目的團隊成員，以及虛報三人及張健恒的相關工作經驗。