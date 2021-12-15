連續3年三九天灸　根治鼻敏感

醫管局轄下18區中醫診所一直有提供天灸服務，本年度的「三九天灸」由本月21日冬至開始。(莊得盈攝)

相信不少港人受鼻敏感困擾，尤其是轉季、空氣質素差時，但對其束手無策，不過有康復者表示，接受中醫天灸療法約3年後，已完全根治鼻敏感。本年度的「三九天灸」於冬至(12月21日)開始進行，當日起計隔9日為「二九」(12月30日)及再隔9日的「三九」，即明年1月8日，而醫管局的18區中醫診所一向有提供實惠的天灸服務，有中醫師建議市民如有需要，可每年3次，連續3年接受貼天灸治療。

作為受鼻敏感困擾的過來人，林生表示已試過多種方法減輕鼻敏感徵狀，惟作用不大，如之前常常依賴噴劑，但噴劑的效用隨使用時間及次數下降、使用噴劑後出現易流鼻血及容易疲累等副作用，一次機緣巧合下令他決定「試一試」天灸，發現效果顯著。林生表示只接受了約每年3次的貼天灸治療，3年後纏繞他多年的鼻敏感已完全根治，也笑稱不用再隨身攜帶噴劑外出。

葵青區中醫診所暨教研中心的中醫服務主任陳啓賢表示，天灸即是採用對皮膚有較強刺激的中藥敷貼於穴位，一般選取背部、腹部及小腿的穴位，令局部皮膚充血、起水，從而提升身體的抗病能力。天灸分為於夏季進行的「三伏天灸」及在冬季進行的「三九天灸」。陳表示即使接受天灸的日子有輕微偏差，治療效果相差不大。

陳另建議市民如有需要，可每年3次，連續3年接受貼天灸的治療。另外，陳提醒市民，每次接受治療時，盡量穿着較寬鬆衣物；貼天灸當日以溫水洗澡防止刺激皮膚；另外避免進食生冷、辛辣食物。

除上述的鼻敏感外，天灸亦可治療和預防易感冒的體質虛寒人士；患有消化系統、脊椎關節相關疾病、甚至是痛經的人。惟有皮膚過敏、糖尿病患者、體質熱證，即「燥熱」者等人士不易貼天灸。

現正踏入冬季流感高峰期，醫管局總行經理黃巧雲表示，18區中醫診所暨教研中心外感熱病類求診人次較以往幾年低，認為跟市民戴口罩、更注重衞生有關，都能防止流感。至於本年度醫管局轄下18區中醫診所提供的天灸服務，均從本月20至21日開始，每次貼藥治療費用約港幣150至200元。