傳中港通關參考內地跨省熔斷機制　14天累計約50病例即落閘

中港通關在即，但每日出入境的限額、熔斷機制、優先過關人士等具體安排，尚未塵埃落定。有傳媒引述消息指，兩地對於熔斷機制已達成共識，將會採納現時內地的跨省熔斷安排，即一旦被納入中、高風險，即會中止人員往來。

根據現時內地跨省人員往來的熔斷機制，一旦出現中高風險地區的省、市、區，便立即暫停跨省人員往來。中國國務院去年3月曾公布低中高風險定義，若相關地區14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過54或未發生聚集性疫情，即被列為中風險區域；若相關地區累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生，即屬於高風險地區。

不過，各個地方政府亦可根據疫情情況綜合判斷，由省級政府進行分析評估後，對符合調整條件的縣域及時調整分級。各地根據中央的意見可自行再訂立相關的細節，現在各地採取的標準普遍較中央所規定的疫情更為嚴格。換言之，如中港通關也使用上述標準，熔斷機制的關鍵在於確診個案數字是否超過50，以及有否出現群組爆發。