前陸軍療養院百年界石出土　團體倡設文物徑

繼近日多個團體發現極具歷史價值的界碑，再有關注團體花費約10個月時間，對比多個地圖並攀山涉水下，終尋覓逾百年歷史的馬己仙峽前陸軍療養院軍部界石。團體呼籲政府盡快將界石列入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」，同時考慮設立考古文物徑，供市民認識本港歷史。古物古蹟辦事處回應指，已實地視察馬己仙峽前陸軍療養院遺址，並正就相關界石進行記錄及研究。

保育團體「香港行跡」由2月開始翻查地圖及資料，最終整合及尋覓8塊馬己仙峽前陸軍療養院軍部界石（其中一塊已遺失）。團體稱，馬己仙峽前陸軍療養院軍部界石為香港最古舊的軍部地段之一，界石預計最早於1882年興建，即有約139年歷史，見證當年英軍留下的歷史痕迹，並提醒市民有關的軍部歷史。

團體指，馬己仙峽前陸軍療養院約於1882年落成，並於1923交回當時的殖民地政府，至戰後改建成高級公務員宿舍，並於今年遭高價出售予發展商，目前正進行清拆，並在相關地段改建為豪宅。團體擔心工程人員或因未了解界石的歷史意義，最終令界石遺失甚至不了了之，認為政府有責任進行保育。

團體續稱，目前除其中一塊界石因當時進行道路擴建而遺失外，其他界石仍然在原址保存良好。團體認為主要因界石大部分位於郊野公園範圍內，較少人接觸而幸存，更屬「好彩」，並建議政府可設立專門的考古行山徑作教育用途，提高市民對歷史的認知。

古蹟辦回應指，一直有研究及記錄具歷史價值的界石，目前已實地視察馬己仙峽前陸軍療養院遺址，並正就相關界石進行記錄及研究。相關界石的歷史價值若獲確定，會納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，與「法定古蹟和暫定古蹟」、「由古物諮詢委員會評級的歷史築物及地點」及「香港具考古研究價值的地點」一起界定為「文物地點」，加以保護，屆時所有新工務工程項目的倡議者和工務部門，均須研究其工程項目會否影響上述的「文物地點」。古蹟辦又指，樂意向相關部門提供技術意見，協助設立說明牌，方便市民認識及欣賞。