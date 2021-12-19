機師證染Omicron　政府與國泰商討　望減豁免檢疫帶來傳疫風險

本港近日錄得首宗新變種病毒Omicron闖入社區個案，油尖旺淪高危地區。衞生防護中心證實日前確診染疫的國泰航空一名36歲貨機機師感染Omicron，該名機師行蹤遍及油麻地、尖沙咀及旺角等，發病前的潛伏期更曾到九龍新界進餐，恐已到處播疫。食物及衞生局局長陳肇始今日(19日)表示，當局正與航空公司商討有關個案，以減低機組人員豁免檢疫帶來的風險。

陳肇始今日出席活動時，被問到上述Omicron闖社區個案是否抗疫措施出現漏洞，她表示正與航空公司作討論。她提到本港疫情有所緩和，但在Omicron肆虐情況下，好多地方都出現爆發，當局已採取多項措施應對及防範，冀望能夠及早找出和堵截個案深入社區。陳指一旦發現社區有相關個案，就會封區檢測，未來亦會嚴格執行有關措施，並作適時調整。

陳肇始提及，現時有研究顯示對於已打2劑新冠疫苗的人士，Omicron可能會降低其中和抗體，她對此僅強調本港有足夠疫苗供應，提醒高風險人士及長者等應盡快接種第3針，增強防護。

上述日前確診的國泰貨機機師，於上周一從美國經航班CX2071抵港，並於15日發病。他抵港後按相關豁免人士規定接受醫學監察，其強制檢測採取的樣本確診，帶有N501Y變種病毒。該機師已於3月及4月在港接種兩劑疫苗，衞生署衞生防護中心前日確認該機師帶有Omicron。政府將其於油麻地祥興大廈的居所封區強檢。除了其居所外，該機師於病毒潛伏期間逗留過的地方，均被納入強制檢測公告，包括油麻地生記粥麵及廣華街惠康等。