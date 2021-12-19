茶果嶺海濱擬分階段建職訓局校舍　首階段料2025年完成

繼港府於2016年公布將預留1幅位於九龍東茶果嶺海濱的土地，供職業訓練局興建具規模及現代化的校舍，職業訓練局近期向區議會提交文件，指擬建項目位於茶果嶺海旁近偉業街一帶，初步建議設施包括設置綠化花園、海濱長廊以及多用途草坪等，同時在校舍綜合大樓內設教學及實習設施，預計項目分2個階段落實，並爭取在2025年完成相關前期工作。

根據文件，相關海濱公共休憩用地項目佔地約4.5公頃，其中，職業訓練局校舍連校舍地盤內預留的1公頃公共休憩用地，佔地約共4.2公頃，其餘用地用作重置足球場、石油氣加氣站及道路項目。此外，經諮詢相關部門和考慮地區需求後，職業訓練局初步建議在公共休憩用地和海濱公共休憩用地內，設置綠化花園、海濱長廊以及多用途草坪等設施；職訓局校舍綜合大樓內則設教學及實習設施，以及學生文娛設施及戶外空間。

基於工程規模，項目將分2個階段落實。首階段為前期工程，並爭取於2025年完成，當中包括向立法會申請前期工程撥款、地盤勘察、土地及樹木平整工程、及職業訓練局校舍、海濱及公共休憩用地的詳細設計等，並2025年內展開第2階段工作，包括向立法會申請主體工程撥款，及展開職業訓練局校舍、海濱及公共休憩用地的興建工程，第2階段工程預計2030年底前完成。