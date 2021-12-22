警隊斥資990萬　購3輛國產水炮車已運港　可穿梭橫街窄巷

為應對日趨複雜社會環境帶來的挑戰及行動需要，警隊已額外採購3輛「人群管理特別用途車」，讓警隊在執行人群管理工作時有多選擇。東網獲得獨家消息，該批車輛已運港，警隊的「水炮車」總數將增至6輛，新車由內地生產，車身較細，於本港橫街窄巷中可靈活行走。

據悉，警隊額外採購的3輛「人群管理特別用途車」已運抵本港，抵港後由機電工程署作最後驗收，警隊預計於明年第1季從機電工程署接收該3輛特別用途車。

有別於警隊現有由外國製的「水炮車」，該3輛新「水炮車」由內地生產商生產，總值約990萬港元。國產「水炮車」的車身比之前所採用的外國製「水炮車」細，靈活性較高，在本港橫街窄巷中相對有較高行動性。 另外，國產「水炮車」配備的水炮，發射的水力跟之前所採用的外國製「水炮車」一樣。

警方表示，會要求所有操作人員在使用車輛前必須接受相關的駕駛、操作及安全訓練，並嚴格遵守相關守則及指引，當中包括車輛基本操作、安全指引等，使人員能掌握技巧，安全和有效地操作車輛。警方又指，有嚴謹的武力使用守則，包括只會使用最低程度的武力、在使用武力前會在情況許可下向對方發出警告及讓有關人士有機會遵守警方的指令，以及當目的已達時會停止使用武力。有關守則在警方使用「人群管理特別用途車」時同樣適用。

翻查資料，警方早年斥資1,659萬元訂購了3輛「水炮車」，首輛於2018年5月下旬運抵本港。該批「水炮車」參考歐洲設計，前期生產工序於法國進行，但並非當時法國警方使用的型號，而是因應本港環境度身訂造，體積限制為不可超過7.8米長、2.5米闊及4.1米高，可載4人，車每年可走20,000公里，最少可運作9年。

該批外國製「水炮車」安裝了2大4小，共6支水炮，設有3個水缸供水。根據港府的招標文件，兩支主炮每分鐘射水最少1,200公升，水壓最少有1,000kPa(千帕)，射程50米，水炮需能左右轉動180度，以達致360度的全方位覆蓋率；也可上下移動。「水炮車」除可噴水及噴泡外，亦可混入催淚煙水劑以及顏料噴出。