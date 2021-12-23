貝類海產被驗出含微塑膠　進食隨時吞膠落肚

聖誕將近，又是市民出外吃大餐的時節，海鮮更是深受市民歡迎。但有研究發現，從街市買到的3種貝類海產，包括蟶子、蜆及蠔仔，均驗出含微塑膠，市民食海鮮隨時吞膠落肚。環保團體促請港府關注微塑膠已嚴重污染海洋生態，勿再「扮盲」視面不見，盡快制訂全面「走塑」藍圖，

將軍澳萬鈞匯知中學有5名學生於今年5月，先後於將軍澳及西營盤的街市購買5批蟶子、蜆及蠔仔來做實驗，結果發現全部都含微塑膠，含量最多的是來自內地的蟶子，平均每克含有1點33粒微塑膠，每隻重約9克的蟶子平均含逾10多粒微塑膠。據悉，外國同類研究發現，美國產的蟶子每克平均含的微塑膠量卻僅為0.16粒，因此前者較後者含的微塑膠量多逾8倍。

蠔仔亦平均每克含有0.9粒微塑膠，蜆則平均每克含有0.71粒微塑膠。此外，在染色料及顯微鏡的幫助下，蠔仔樣本中最長的纖維狀微塑膠長度達9mm。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，外國有不少研究指微塑膠會對人類造成威脅，因為其可含有害添加劑，表面亦容易依附及積聚有毒物質，市民若長期進食含微塑膠的貝類海產，有機會影響神經系統，損害免疫系統，以及干擾內分泌系統，尤以孕婦及小孩最容易受影響。

譚呼籲港府應盡快定期監察本地食水系統及海水的微塑膠含量，並制訂全面「走塑」藍圖，管制銷售、派發及物流上使用的即棄塑膠。她指，中學生都意識到塑膠污染海洋的嚴重性，港府不應再以外國仍未就微塑膠有統一的標準及規範為藉口，對問題視而不見。

食物安全中心回覆指，由2019年至今年11月，中心透過食物監測計劃共抽取超過5,200個雙殼貝類海產樣本作化學及微生物檢測，除5個樣本被驗出金屬雜質或獸藥殘餘含量超標外，其餘樣本均通過檢測；期內中心未有接獲涉及海產含微塑膠的投訴，而食物環境衞生署人員亦會定期到持牌食物業處所及公眾街市魚檔，抽取魚缸水樣本進行相關化驗，確保食物安全。中心又指，目前國際間未有就微塑膠在食物安全方面訂立標準，但會繼續密切留意相關發展。

環保署回覆指，正進行一項為期24個月的基線調查，研究香港水域微塑膠水平的季節性變化及地理分布，為長遠監測海洋微塑膠作準備。