涉於飯局掌摑女子20巴　中國資源交通聯席主席受審

上市公司中國資源交通集團有限公司的聯席主席兼執行董事馮浚榜，被指今年6月在一次私人會所聚會中，連環掌摑一名年輕女子。他否認一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今日（23日）於東區裁判法院開審。女事主供稱，當晚於聚會中遭被告指摘不要玩手機，要聽別人說話，但她不想理睬被告。當被告再遭女事主無視後，突然喝叱「你裝甚麼逼？」就出手拳擊及掌摑被告。

61歲被告馮浚榜。控罪指，馮於2021年6月7日，在銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈11樓大灣區國際交流中心有限公司內，襲擊女子黃明明。

事主黃明明供稱，她與被告素未謀面。案發當晚，她陪同其男友人到上址會所出席飯局時，才首次認識被告。及後眾人在一間卡拉OK房內玩樂時，被告貌似醉酒，上前怪責她只顧玩手機，不照顧她的男友人，但她並無理睬被告。然後被告問她：「你裝甚麼逼？」就出手拳打她的嘴部。她口流鮮血，轉身想離開，但被告不罷休，再從後掌摑她的臉逾20次。事件導致其左臉有瘀傷、上唇和左臉腫脹。

案件編號：ESCC 1682/2021