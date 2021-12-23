漁護署去年人道處理249流浪狗　平均1.5日殺一隻

現行的香港法例規定，畜養動物的人如無合理解釋而棄掉其動物，即屬犯罪。惟申訴專員公署在最新的主動調查中提到，單單在去年，漁護署便捕獲了603隻流浪狗隻，當中有249隻被人道處理，雖數字較前年減少，但事實上平均每1.5日便有一隻被捕獲的狗隻被處理。漁護署就此提出了108宗檢控。

申訴專員公署在報告中提到，去年漁護署分別捕獲了121隻已植入晶片的狗隻，當中未能尋找到狗主的佔50隻，其中17隻被人道處理，而在成功聯絡狗主的70宗個案中，有53宗個案被檢控。此外，該署去年捕獲了482隻未植入晶片的狗隻，當中被狗主領回的有63隻，而其餘的狗隻中，被人道處理的有232隻，而相關狗主亦只有55宗個案被檢控。

換言之，該署去年捕獲了603隻流浪狗隻，較前年的965隻減少約38%，而針對捕獲的狗隻該處去年人道處理了249隻，比前年的391隻減少了36%。

除捕獲的流浪狗外，現時漁護署亦會接收狗主棄養的狗隻，申訴專員公署高級調查主任潘順蓮指，「雖漁護署一直教育及勸籲市民要照顧寵物一生一世，但部門每年都會接收被主人遺棄的動物」，而公署在報告中提到，該類狗隻的數目佔漁護署整體接獲狗隻數目比例，由2016年的31%升至去年的38%。

為阻止該情況，漁護署建議除合理原因外，不再接收被畜養人放棄飼養的動物，現就此諮詢動物福利諮詢小組的意見，並考慮加強對伙伴動物福利機構的支援。但申訴署認為漁護署在進行該措施前，需先加強對狗主履行法律責任的規管，並對違例狗主採取行動，亦應研究更多措施令棄養人三思。