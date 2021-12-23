涉前年9月沙田暴動　3男女罪成候判

前年9月沙田發生暴動，3名男女被指有份參與其中而被控。3人早前於區域法院受審，今（23日）在區院被裁定暴動罪成。法官謝沈智慧指，3人無視警方警告，與他人一起跟警方對峙，顯示人多勢眾的實力，意圖昭然若揭。她又多番批評辯方律師強詞奪理，不但經常呈上無約束力的區院案例，陳詞更採納與終審法院相違背的法律原則。法庭把案件押後至明年1月31日再作求情及判刑，期間被告須還押。

3名被告依次為24歲女售貨市場主任陳樂怡、23歲男工程師周錦威及43歲男地產經紀黃溢霖。他們同被控於2019年9月22日，在沙田好運中心外參與暴動。周另被控管有鐵錘、鉗和螺絲刀，並阻撓一名高級督察執行職務。黃自辯時指，當日只是見到有人疑似被小巴站站牌壓倒，才協助「逗一逗」，強調自己不認同社運。陳周2人則主要爭議，他們並非當日新聞片段拍到的男女。

法官裁決時指，黃一方面聲稱見到有人疑被站牌所傷，一方面又承認從沒上前慰問傷者，指其說法自相矛盾、有違常理。針對陳周2人的認人問題，法官就指無論身形、髮型、衣着，抑或隨身物品的樣式，片段中的男女均與他們脗合，裁定片中人正是他們。

法官稱，當日逾百名示威者在現場用不同物品堵路，有人用點火器燃點路障。法官裁定，示威者縱火的一刻，暴動便發生。考慮到陳與周當時站在示威群眾最前線，黃亦有參與其中，裁定3人暴動罪成。此外，法官信納警員證供，裁定周故意阻撓在正當執行職務罪罪成。但因控方沒有證據顯示他有意用鐵錘等物品傷人，裁定針對他的公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。

案件編號：DCCC 221/2020