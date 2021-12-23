迷你倉大火死因研訊　證人指許志傑被抬出時仍有呼吸

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天續審，庭上提到許志傑出事當日，救火策略由防禦式改為進攻式，故消防員要入火場內將儲物室逐個破開。而許被抬出火場時，曾有人大叫稱「（許）有微弱呼吸！」

時任高級消防區長廖卓凡作供表示，他在火災第3日、即2016年6月23日早上約9時到場接更，負責管理2號樓梯的滅火工作。現場當時採用「防禦模式」，廖帶領隊員從大門口向火場灌救，出動了2條喉及1隊煙帽隊，不過救火行動持續約1小時，進度仍然緩慢。廖便向上級提議將救火策略改為「進攻模式」，即將儲物室逐一爆破、逐個儲物室救火，廖提議派2名消防員在隊頭「打火」、2名消防員在後掩護，廖及另一長官會在4人後面觀察情況。

此提議獲得署理消防總長江炳林及副消防總長盧俊文批准，故當日早上11時30分起，所有經2號樓梯入火場的煙帽隊便依此策略工作，不過廖表示不肯定其餘樓梯的情況。直至晚上8時許，廖的隊伍總共破開了55個儲物室門灌救，他將工作交給下一更同事後將隊員解散，後來才得知有許志傑在火場內暈倒。廖表示他在晚上8時20分之前都沒有聽過有人大聲求救或觀察到異常火勢變化，例如爆炸或特殊顏色火光等等。

時任消防區長謝德輝就表示，他當日負責管理許志傑入火場的1號樓梯的救火工作。他得知觀塘泵車隊出事後，曾指派青山灣升降台車隊搜救，他自己就留在3樓門口，但等了近6分鐘仍未有觀塘泵車隊員步出火場。過了約1分鐘，觀塘泵主管先呼叫着出來，他在呼叫，但謝聽不清楚內容。1分鐘後，再有一名沒戴頭盔的消防員衝出，由於當時大廈外牆已被打爛，謝怕他衝落街，連忙叫停他並上前扶住他，為他脱下防火衣。他之後再見到另一名原坐在走廊的同袍，全身無力不支倒地，有其他同事背他到地下並為他脱下防火衣。

謝之後回去見青山灣升降台車隊主管，告訴他還有一人未被尋回，轉身便見到有人將許志傑拖出火場，當時許沒有任何動作。因走廊有雜物，同事花了約1分鐘才將許抬到梯間。謝見到脫下呼吸器的許面色蒼白，沒有反應，有人大叫「有微弱呼吸！」謝用對講機要求支援，同時有人為許進行數下心外壓，之後許被抬到地下及送上救護車。

案件編號：CCDI-333,334/2016