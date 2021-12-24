涉變異病毒株初確本地個案　23個地方須納入強檢

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處或逗留於23個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應一宗涉及變異病毒株的初步確診本地個案，有23個指明地方被納入強制檢測公告，包括界屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場 S 區1樓 S-126至 S-127號鋪香港達人、油麻地砵蘭街46-48號地下皇牌冰廳、屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號鋪香港味道、荃灣沙咀道294號地下莎樂美餐廳、油麻地新填地街188號地下永星冰室、界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號鋪經典冰室、界屯門湖康街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所、屯門湖翠路168-236號海趣坊65號鋪大快活、屯門湖翠路168-236號海趣坊40-44號鋪稻香、屯門湖翠路2號美樂花園68號地鋪滋味餐廳小廚、屯門湖翠路2號美樂花園商場地下67號鋪金水稻餐廳、界屯門三聖街6號三聖商場2樓2B 鋪青山灣漁港、屯門市廣場一期3樓3206鋪元氣壽司高速線、龍油麻地窩打老道13號地鋪三洋美食、香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（南）機場社區檢測中心臨時延伸部分、香港國際機場中場客運廊、香港國際機場一號客運大樓3T105室、屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科、曾乘搭任何由屯門市中心開出往機場（地面運輸中心）路線號碼E33的龍運巴士、曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士、間曾乘搭任何由東涌站開出往機場（客運大樓）（循環線）路線號碼 S56的城巴、油麻地果欄、號屯門醫院主座大樓地下藥劑部。

為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。