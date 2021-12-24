屯門兆禧苑安禧閣1210居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣（A座））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日（24日）上午約6時15分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。截至今日凌晨1時30分，約1,210名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中約55戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。