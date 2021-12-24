本港基本上動態清零　劉宇隆指第2第3針可相隔半年

Omicron變種病毒令新冠疫苗功效大打折扣，衞生防護中心轄下2個科學委員會建議全民接種第3針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(24日)在電台節目表示，本地基本上是動態清零，如無迫切需要，第2及第3針可以相距6個月，相信這令免疫反應較好，亦可降低接種後患心肌炎的風險。但如需要到歐美地區公幹或留學，則可縮短至3個月，認為是平衡風險及好處。

他強調，接種疫苗最重要目的是減低重症或死亡率，並非預防感染，同時其他國家有數據印證，拉長接種距離是有好處的。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今早在電台節目亦稱，本港未有Omicron社區傳播，亦沒有本地個案，風險不高，因此未接種第3針疫苗的市民，可以等第2代由內地研發的科興疫苗，預計在明年中會面世。

對於有港大及中大研究顯示，打3針科興的抗體水平低於合格水平，許強調，儘管如此，科興疫苗的T細胞反應良好，能預防重症和死亡風險，亦有效預防原始病毒。另外他指，有機場洗手間清潔員確診染Omicron變種病毒，呼籲在機場及洗手間工作員工盡快接種第3劑疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引用英國帝國學院研究表示，接種第3劑復必泰疫苗30日後，能有效降低Omicron變異株導致重病及死亡的風險，亦呼籲市民打第3針。

崔俊明表示，接種第3劑疫苗半年後，抗體水平可能下跌，外國甚至有高危群組要打第4針，但現時本港Omicron個案不多，認為暫不需接種第4針。崔俊明又建議，應再降低接種疫苗的年齡限制，認爲Omicron變異株的傳染力強，兒童有需要建立免疫屏障，避免傳染給長者。

病人政策連線主席林志釉亦在電台節目表示，如果有長者及長期病患者對接種疫苗仍然有疑慮，建議在接種第三針前諮詢醫生意見。林志釉又表示，有長期病患者擔憂私人機構會跟隨政府的「疫苗氣泡」安排，要求員工必須接種疫苗，才能進入大廈工作。