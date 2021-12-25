政府推港康碼地區流動支援站　首階段設於10個港鐵站

政府近日推出「香港健康碼」地區流動支援站，協助市民辦理申請「港康碼」相關手續，首階段的外展服務設於10個港鐵站。創新及科技局局長薛永恒今日(25日)走訪多個設於港鐵站的支援站，表示明白市民對數碼科技難免感到陌生，或需有人從旁協助，學習掌握有關技巧。

政府資訊科技總監辦公室已安排外展隊，在全港多個港鐵站內，每日朝九晚六協助有需要的市民開啟「港康碼」戶口，以及下載或更新「安心出行」。首階段提供外展服務的流動支援站設於10個港鐵站，分別是兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角。下一階段流動支援站會擴至25個港鐵站，於1月初增加15個港鐵流動支援站投入服務，分別是朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔、筲箕灣。

此外，民政事務局早前已邀請資科辦為基層社團、同鄉社團以及六大善團舉行「港康碼」簡介會，讓他們更了解「港康碼」系統的運作，以協助各團體的會員或服務使用者辦理相關申請手續。民政事務總署亦在全港18區設立「港康碼」流動支援站，派發宣傳單張，鼓勵市民註冊「港康碼」帳戶。