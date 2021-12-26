南丫島蘆鬚城疑遭違規闢作收費營地　環團憂陸續有來

新冠疫情下港人難以出國旅行，露營成為替代活動且大受歡迎。近年不少鄉郊土地遭開發成為露營熱點，當中南丫島蘆鬚城疑有人在屬於自然保育區的私人土地上，違規闢地作收費營地，破壞自然環境。行山人士途經該處擔心破壞自然景觀作營地卻只可被少數人享受。有環團人士表示，目前多個郊野公園營地遭圍封停用，令不少港人改去私人營地露營，多個收費營地應運而生，惟部分涉及違規發展，斥現時港府對此未訂立明確規管，促當局檢討有關法例。東網正就事件向地政總署查詢。

上述涉嫌違規發展的收費營地位置接近蘆鬚城泳灘，由索罟灣碼頭步行15分鐘即可到達。只見現場大片土地有明顯遭除草及平整的痕迹，亦有挖泥機掘地，地洞內有磚塊構築物，可謂沙塵滾滾；更有人架設球型帳篷，發展為營地，而這類球型帳幕，或是設有冷氣、大床、電視的豪華營地，收費絕不便宜。而南丫島由索罟灣一直伸延至蘆鬚城一帶，均被劃為自然保育區，該地帶若要興建「帳幕營地」項目須向城規會申請。

行山人士梁先生指出，如蘆鬚城等郊野地方被開發用作私人營地，只可供少數人享受，而此類天然環境理應「維持綠色較好」，憂如遇上大雨或會缺少植物抓緊泥土，隨時導致山泥傾瀉。

長春社公共事務經理吳希文表示，疫情期間郊野公園營地普遍停用，惟市民仍對出門露營有一定需求，他留意到近年新界有不少收費營地出現，部分更涉違規發展從未提出申請，以「先破壞後建設」手段發展，此舉反映「制度追不上市場需求」，而政府沒有完善的規管制度，導致情況持續，促政府以跨部門去檢視現有法例的不足，並制訂規管制度。