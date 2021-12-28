深圳灣入境即場檢測　鄧家彪指費時失事　促抵隔離酒店方檢疫

尚餘一個多月便是農曆新年，惟中港兩地恢復通關仍無期，有心急的港人做足準備，寧願提早北上到內地接受21日隔離檢疫，以免趕不及新年團圓，而深圳灣口岸亦曾出現人龍。身兼工聯會九龍東總幹事的候任議員鄧家彪今早(28日)在電台節目表示，深圳當局近日要求入境人士在口岸即場進行核酸檢測，並獲取陰性結果才能離開，令輪候過關時間延長，他建議深圳當局毋須一定在關口安排檢測，可改為旅客入境後，到達酒店檢疫時才做檢測，以縮短在口岸輪候時間。

鄧表示，由於進入深圳後須隔離21日，預計本星期有大批市民北上，以趕及在明年2月1日大年初一前回鄉。他又期望知道通關的客觀準則，例如疫苗注射比例、輸入個案指標，將來要有配額給予家庭團聚，尤其是配偶分離的個案，不應只着重涉及經濟需要人士。

身兼港區人大的候任議員田北辰在同一節目表示，極不滿意深圳當局的做法，他指盛傳通關的條件之一，是港人北上前須在香港接受24小時內核酸檢測，故不明白在關口即場檢測的原因，認為是邏輯站不住腳，會去信港府和深圳當局要求跟進。另外，他又指據了解北京在立法會選舉前已就通關拍板，由特首在選舉後公布，但深圳和珠海似乎仍未搞清楚如何控制Omicron變種病毒，因此通關仍未有進展。