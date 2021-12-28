以汽油焚燒九龍塘站閘機　3男囚50至54個月　須分別賠償近1萬元

前年10月有人以汽油焚燒港鐵九龍塘站閘機，警方調查後拘捕4名男子，其中2名男子承認串謀意圖危害生命而縱火罪。餘下2人否認控罪經受審後，其中1人今（28日）於區院被裁定罪成，連同早前已認罪的2人分別被判囚50至54個月，並須分別賠償9,368港元維修費。法官李慶年指本案涉及向港鐵設施縱火，對站內工作者及乘客產生生命威脅，判刑須具阻嚇性。

4名被告依次為28歲送貨員曾裕生、32歲公司合顆人黃漢偉、33歲技術員鄭偉森、40歲從事地盤工作的王錦發，4人共面對一項串謀意圖危害生命而縱火罪，指4人於2019年10月12日在香港，串謀而用火摧毀或損毀他人財產，及意圖藉此危害他人生命，或罔顧他人生命會否受到危害。曾另被控管有物品意圖摧毀或損毀財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、及無牌管有槍械共3罪。曾、黃2人認罪，而王經審訊後被裁定罪成，鄭則脫罪。控方指曾當日於閘機前放下兩瓶汽油，隨後由黃負責點燃後離去，而王則運送作案需要的材料。

辯方求情指曾本性善良，犯案因受當時社會負面氛圍影響，事後已後悔，其親友亦替他撰寫求情信，指被告一直奉公守法，辛勤工作，卻讓仇恨情緒累積而干犯本案。而3名被告亦願意賠償。

法官判刑時指3名被告夥同行事，且有預謀犯案，縱火地點則是港鐵最繁忙的港鐵站之一，乃東鐵線與其他線路的交匯處。而火種燃約數十秒，除了直接產生人身傷害風險，也會帶來恐慌，並會對市民造成不便，認為本案嚴重程度犀於中度。經考慮後，將曾判囚52個月、黃判囚50個月，王則被判囚54個月，並下令各人須支付賠償。

案件編號：DCCC 553/2020