法援刑事案改革　梁永祥指社會運動為轉捩點　促法援署改善透明度

政府早前提出《完善香港法律援助制度的建議措施》，當中包括刑事案件由法援署署長指派律師予受助人，減少律師過分集中接辦案件。法律援助服務局主席梁永祥透露，改革轉捩點在於2019年社會運動相關的刑事案件紛紛提堂，引起公眾對當中的法援案件的關注，故政府順應社會要求而改革。他又認為，公眾對法援誤解多源於法援署依例不公開澄清案件所致，他已敦促署方改善溝通和透明度。

梁引述《刑事案件法律援助規則》稱，法援署署長擁有指派刑事案件法援案件律師的權力，而就刑事案件而言，法援申請人一直沒有選擇律師的權利，署方以往只是盡量滿足受助人提名律師的要求。以往刑事案件不如現在的矚目，很少人留意，事件的轉捩點在於2019年社會運動後，相關案件紛紛在2020年和2021年提堂，才令人留意到刑事法援案件經常由某幾名律師處理，故需順應社會要求作出改革。

面對有公眾批評法援署濫批援助予司法覆核案件，他反駁「絕對不存在濫批」，司法覆核案件並非有法援資助就可進行，還須司法接受理據才可進行。他又解釋，法例規定任何人不得透露案情，故署方一直採用廣義的詮釋，從不公開澄清個別事情及案件，才導致公眾誤解。他已敦促法援署改善溝通和透明度，讓公眾多加了解法援制度。

梁永祥又講到劏房問題，他早前擔任劏房租務管制研究工作小組主席，向政府提交政策建議，其後立法會通過2022年1月起實施劏房租務管制。他認為香港劏房具社會功能，為近20萬戶家庭提供居所，包括月入超出資助房屋申請要求上限，但暫未有能力自置物業的市民。他認為硬要劏房在港消失是不切實際，房屋與福利政策環環相扣，政府施政應一併研究處理。