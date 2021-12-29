東華三院冼次雲小學職員染疫　居所大圍金禧花園1座等納強檢

政府今日(29日)晚上公布，因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，沙田區有5個指明地方被納入強制檢測公告，凡曾於本月7至29日身處金禧花園1座、本月7日至16日期間身處大圍東華三院冼次雲小學、本月11日下午3至5時身處沙田置富第一城星巴克咖啡、本月7日下午6至晚上8時及本月14日晚上8至10身處沙田新城市廣場一期Shake Shack、本月11日下午3至4時身處九龍塘又一城Taste，相關人士需於後日(31日)或之前做檢測。

衞生防護中心表示，該宗初步個案涉及1名46歲男病人，居於大圍積輝街金禧花園1座，他在東華三院冼次雲小學工作，最後上班日期為本月16日。他於本月17日前往英國，離港前1天進行病毒檢測但沒有染疫，他從英國經芬蘭乘搭航班AY101於本周一(27日)抵港，並在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測仍未中招。

根據從加強監測A組指明地區(高風險)抵港人士的規定，他在竹篙灣檢疫中心接受首4天檢疫，期間於昨日(28日)驗出病毒。病人沒有病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。他於4月9及30日、本月7日於香港接種3劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。

另外，因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，有9個指明地方需再次強檢，包括旺角富達大廈大家樂，油麻地彌敦道498至500號地鋪紅茶、國泰城、旺角麥花臣遊樂場洗衣街流動採樣站、油麻地東方街9號地下生記粥麵、龍運巴士S64號線、油麻地碧街OK便利店、油麻地晉利商業大廈地下萬寧，以及旺角仁安大廈地下6號鋪惠康。