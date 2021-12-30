大腸癌篩查計劃逾27.5萬人參加　揭2000人中招

衞生署今日(30日)宣布，1946至1972年出生的香港居民，由明年1月1日起就符合資格參加大腸癌篩查計劃。該署指出，自計劃推行以來，逾27.5萬名合資格人士參與計劃接受大便免疫化學測試；該署強調計劃可及早識別未出現病徵的大腸癌患者或高危人士，讓他們及早接受治療，提高治愈率。

衞生署指出，上述計劃參加者在約見已參與計劃的基層醫療醫生後，會由基層醫療醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者2年後再接受篩查。

就測試結果而言，截至今年十一月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出陽性或陰性測試結果的參加者中，約3.39萬人（13.0%）在首輪測試中呈陽性；在次輪測試中呈陽性的則有約7,300人（10.8%）；在第三輪測試中呈陽性的則有約800人（10.2%）。接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約2.2萬人（61.7%）確診大腸腺瘤，而約2,000人(5.5%）確診大腸癌。

衞生署表示，相關篩查可及早識別未出現病徵的大腸癌患者或高危人士，讓他們及早接受治療，提高治愈率，而在大腸鏡檢查過程中切除大腸腺瘤，可避免演變成癌症。就1,300宗經篩查計劃確診大腸癌的個案進行的初步分析結果亦顯示，約六成個案屬於治愈率較高的早期個案。

大腸癌是本港第二最常見的癌症。2019年大腸癌新症有5,556宗，佔癌症新症15.8%。大腸癌亦是本港第二最常見的致命癌症，僅次於肺癌。2020年因患上大腸癌死亡個案有2 287宗，佔癌症死亡人數15.4%。大腸癌篩查計劃於2016年以先導形式推出，2018年恒常化，並於去年全面推行。計劃資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。符合資格市民的出生年份每年年初更新。