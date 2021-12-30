前童軍高層疑鑽防疫漏洞筵開34席　7被告遭票控　押明年3月答辯

香港童軍總會被揭在今年4月10日，於香港童軍中心內的酒樓大排筵席，為高層余煥懷舉行榮休晚宴，招待逾百人，涉嫌違反禁聚令及每枱人數限制等。余煥懷等5人，及香港童軍總會和涉案酒樓分別被票控，案件今日(30日)在九龍城法院再提訊。控方表示，本案牽涉人數眾多，申請押後案件10星期，以索取法律意見，考慮控罪是否合適。有辯方律師反對押後，惟裁判官決定應控方要求，把案押後至明年3月9日再訊，屆時被告將須答辯。

7名被告依次是香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau。其中首4名被告均被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)，而梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kay則被控組織受禁羣組聚集。此外，香港童軍總會及中環寶湖海鮮酒家有限公司另涉違反合格證明書的條件，當中上述酒家另被指明知而容許受禁羣組聚集。

控方指，本案主要依賴相關閉路電視片段及文件證供舉證，由於牽涉人數眾多，因此需時索取法律意見，以確定是否需要修改控罪，又形容這是對各方面較公道的做法。部分辯方律師反對再將案押後，表示控方已經有足夠時間審視證據，建議法庭先排審期。裁判官聽罷陳詞後，認為押後是較穩妥的做法，亦可避免衍生額外訟費，但重申今次是最後一次批准押後案件，下次提訊時被告必須確認是否認罪。

案件編號：KCS 30502-30511/2021