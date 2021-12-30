全港14個巴士轉乘處明起劃為禁煙區　煙民小心被罰1500蚊

衞生署今日（30日）指出，最新吸煙相關的法令和公告將於明日（31日）起生效，禁煙範圍將擴展至覆蓋3個新增通往快速公路或隧道的巴士轉乘處以及2個公共運輸設施；另外，2個巴士轉乘處及4個公共運輸設施的禁煙區範圍會作出修訂。屆時本港禁煙範圍將涵蓋全港所有14個通往快速公路或隧道的巴士轉乘處，以及255個公共運輸設施。

《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂附表2）令》和《2021年吸煙（公眾衞生）（指定禁止吸煙區） （修訂）公告》明日起生效。上述3個新增為禁煙區的巴士轉乘處包括粉嶺公路巴士轉乘處、將軍澳隧道巴士轉乘處、屯門—赤鱲角隧道巴士轉乘處。而2個新增為禁煙區的公共運輸設施為火炭駿洋邨公共運輸交匯處及秀茂坪（中）巴士總站。

至於2個修訂禁煙區範圍的巴士轉乘處為海底隧道巴士轉乘處及東區海底隧道巴士轉乘處。4個修訂禁煙區範圍的公共運輸設施為大埔墟站公共運輸交匯處、屯門兆康苑巴士總站、觀塘站公共運輸交匯處及黃竹坑臨時巴士總站。

衞生署表示，擴展禁煙範圍旨在進一步保障市民免受二手煙的禍害。新增的禁煙區將會設置禁煙標記及禁煙區的圖則，並按其實際環境以界線顯示禁煙區的範圍，提醒市民遵守禁煙規定。任何人在指定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗，可被處定額罰款1,500港元，控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。