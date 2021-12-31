保護瀕危物種　本地象牙貿易今起全面禁止　「古董象牙」除外

近年市民有關保護動物的意識興起，而象牙貿易對瀕危物種的危害亦開始受關注。政府由今日（31日）起全面實施《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》，以禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙。除「古董象牙」以外，本地象牙貿易會被全面禁止。

漁農自然護理署表示，政府一直致力保護瀕危物種，包括大象。而在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所有的列明物種，在本港均受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）所規管，故所有象牙管有許可證的有效期已於今年12月30日或之前屆滿，除「古董象牙」外，本地象牙貿易會由即日起全面禁止。

根據上述條例，「古董象牙」的意思為​在1925年7月1日之前，被移離野外；天然狀態經大幅改動，用來製成珠寶、飾物、藝術品、實用品或樂器；由某人在上述改動後獲得，而在獲得時，已處於上述經改動的狀態，毋須作進一步的雕刻、製作或加工以達致其目的；以及不包括象狩獵品的象牙。

至於有貿易商如管有「古董象牙」作商業用途，須證明有關象牙符合上述「古董象牙」的定義，而可用作證明為「古董象牙」的證明，需要由合資格的鑑定評估或由獲認可的化驗所或設施進行科學測齡。

漁護署指出，任何人士如非按照上述條例的規定進口、再出口或管有象牙，均屬違法，一經定罪，最高可被罰款1000萬港元、監禁10年及充公有關物品。此外，漁護署、海關和相關政府部門亦會繼續打擊象牙走私及非法貿易活動。