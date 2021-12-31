警「鐵將」行動破逾350宗網購騙案　涉款280萬元拘80騙徒

網上購物在本港愈趨普遍，但不少騙徒趁機魚目混珠，假扮網店或代購平台行騙。為持續有效打擊網上騙案，警方定期採取代號「鐵將」的全港執法行動，在今年11月24日至12月30日，網絡安全及科技罪案調查科聯同各警區展開第4浪行動，一共偵破354宗網上購物騙案，涉案金額超過280萬港元，並以涉嫌「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」罪拘捕45男35女(15至59歲)，另檢獲一批手機、手提電腦及銀行提款卡等證物。

西九龍總區重案組高級督察何錫康講解其中一宗緝破案件，指去年6月至本年12月接獲一連串相關網購騙案，重案組經深入調查後，發現騙徒除於網上訛稱有主題樂園門票、或低至半價的熱門電子產品出售外，亦會收取所謂「留機費」的訂金，宣稱將在交易後發還予買家。買家按指示通過「轉數快」匯款至不同銀行戶口後，賣方便會以不同藉口推遲交收，繼而失去聯絡，一眾受害人未能收取貨物，涉款共約94萬港元，最高一宗更損失多達76萬港元。

網罪科總督察曾軒霆表示，今年截至11月，警方共接獲5,296宗網購騙案舉報，累計損失達3,600萬港元。他分析網騙模式，指騙徒大多是推銷時下熱門產品，以低於市價或限時優惠等為餌，引誘市民墮入陷阱。

另外，騙徒使用的社交媒體帳戶大多有數項特徵：第一，帳戶僅開設短時間，但已多次改名，藉此掩人耳目；第二，騙徒提供的產品圖片一般並非自己拍攝，實質從網上下載；第三，帳戶運作一段時間後，可能限制或關閉留言功能，令受害者無法申訴或提醒他人。市民如發現類似情況，購物前更應該「停一停，諗一諗」，如有懷疑，應即時停止交易，避免損失。