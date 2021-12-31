前年黃大仙10.1衝突　5男暴動拒捕罪成

前年10月1日黃大仙區有人示威，後演變成警民衝突，5名男子被控當日參與暴動，及涉在被警員制服時反抗。5男否認控罪受審後，區院法官練錦鴻今（31日）作出裁決，指雖無證據顯示各被告有明顯行動或作出訂明行為，但據各被告衣着、被捕地點及反應等，指他們至少參與以鼓勵其他示威者使用暴力，而參與亦是犯罪行為之一，裁定他們全部罪成。法官下令將他們還押至明年2月11日判刑，期間分別替各被索閱背景、勞教中心及教導所報告。

5名被告依次是郭小杰（30歲）、張啟昌（22歲）、何文謙（27歲）、溫梓霖（19歲）及麥浩偉（24歲），同被控一項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶，連同他人參與暴動。5人另外再各自面對一項拒捕罪。

法官於書面裁決理由中，表示案發現場交通被癱瘓、道路堵塞、有示威者投擲磚塊、汽油彈等，身穿能被清楚辨認裝備的警員則作出警告、發放催淚氣體及橡膠子彈，有關地區猶如戰場，任何一個正常的人，都不可能不知道當時正有騷亂發生；不希望無辜受牽連的人，除非有特別理由或有不能離去的理由，都會盡快離開現場。雖然本案沒有證據指參與示威的人事先有商議、分工或提供物貨，但其行為明顯是在有共同目的而作，就是向法律挑戰及抗拒警方執法。

法官續指5名被告當日均在暴動現場一帶被捕，且各人被捕時的衣着與絕大部分示威者極為相近，不但可掩飾身份，亦會令穿着者及旁觀的人感覺到他們是同路人，像制服一樣有以標記及行動直接鼓勵其他示威者的效果。法官又認為若只是到場見證、「八卦」或路過的人，不需要穿着相類衣服或裝備。而各被告被制服時亦分別掙扎企圖逃走，甚至有被告需多於一名警員才能被制服。綜合所有因素後，法官裁定各被告暴動及拒捕罪成。

案件編號：DCCC 260/2020