冀市民有知識預防疾病來襲　團體促政府整合醫療資源

為助市民在疾病來襲時，有充足的知識及方法以預防疾病，維持身體健康。長期病患者關注醫療改革聯席今天(3日)舉辦論壇，提出4個具體目標，包括宣傳健康知識、進行疾病預防、早期介入以及社區復康服務。

團體希望政府整合資源，以提供可達、易就、可負擔的「無縫」基層醫療健康服務，使病人必要時能連接至其他相關的健康服務或醫療服務，避免病情惡化。及早介入及方面，團體要求為健康風險較高人士提供免費或廉價定期檢驗服務，並設立社區藥劑服務等，方便地區長期病患者。團體亦建議，政府將病人自助組織納入基層醫療健康系統中，有助病人獲取資訊。政府亦應將病人自助組織納入服務及政策諮詢架構，邀請病人組織加入服務策劃工作。

港大醫學院長梁卓偉則建議，政府應借鏡醫院管理局，成立法定的基層醫療統籌局，整合多個與基層醫療政策有關的部門，包括民政與社福事務的部門，又期望政府在重組時能加強社區醫療支援，設立更多的地區健身中心，提升協同效應。社區組織協會幹事彭鴻昌促請政府，設立健康專員，負責統籌與健康有關的施政及工作，並制定指標，推動社區健康。