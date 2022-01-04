調查指每5名港人即有1人想移民　大專或以上學歷人士佔75%

風雨後本港社會雖回復平靜，近年卻再度出現移民潮。有民意調查今日(4日)公布結果，58%受訪市民表示不喜歡在香港的生活，而過去一年有22%市民想過離開香港去其他國家生活，即大概每5名香港人就有1個想移民外地。

有政黨在上月14日至24日，以電話抽樣訪問了534名市民，了解市民對本港的民情及移民情況的看法。調查發現，有58%的受訪者表示不喜歡在香港的生活，當中14%更稱十分不喜歡在港生活。調查亦發現有22%的受訪市民想過離開香港，當中1%的人表示會在3年內移民，而想移民的人士當中，大專或以上學歷的人士佔整體75%。

民主黨經濟政策發言人陳堡明認為，政府需檢討施政方針及準則，包括令施政貼近市民生活，以至與市民建立互信等。他又指較注重去吸引各地專才來港，忽略本港專才留港，又指多項政策未有從港人角度出發，呼籲政府從聆聽民意，施政方針上入手，打破市民對政府不接納、不信任的觀感。

陳又指，隨着多間傳媒停運，預料不喜歡在港生活的比例會再上升，「會再做民調了解情況」。問及會如何與新一屆議員合作，陳僅稱會繼續發布關注的政策倡議，引起社會關注。

民調又提到，市民有關個人自由度在回歸前後的分別，發現有43%受訪市民表示個人自由度減少，只有28%市民表示有所增加。當市民被問及「你認為香港實行一國兩制是否成功」時，回答成功及失敗的比率接近，大約各佔40%。陳堡明表示，結果反映市民的意見相當分歧，認為公眾對「一國兩制」的理解或許不盡相同，但整體而言，政府須探討為何有38%市民認為「一國兩制」失敗，是否與近年「愛國者治港」的論調有關。