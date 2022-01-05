禁晚市一周損10億元　業界轟港府離譜「又要我哋買單」

新冠肺炎第5波來襲，變種病毒株Omicron殺入社區，政府再收緊防疫措施，周五(7日)起關閉酒吧及15類表列處所。另外食肆需要在晚上6時後暫停營業，且B、C、D類食肆的第桌人數分別降至2、4、及6人。有餐飲業界預料，一周內業界的損失已可達近10億港元，亦有酒吧業界直斥措施「離譜」，或令員工「過唔到個好年」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容政府是次的措施「狠」，雖然1月初並非酒樓的黃金檔期，但預料業界在1周內的損失已可達接近10億港元，不少新年前的大型餐飲預約應該需要取消。但他亦提到，業界明白在疫情蔓延的情況下，政府訂立相關措施亦是可以接受，僅希望政府可以在7日後再檢視相關政策，爭取在農曆新年前放寬有關措施，否則業界會受到巨大打擊，甚至再引發結業潮。

灣仔「三六九飯店」負責人戴先生則指出，晚上6時後無法做堂食生意對食肆的影響極大，預料生意會「暴跌6成」，甚至會影響到新年的檔期，餐廳在沒有辦法之下，相信亦需要調整員工年尾的花紅，及新年前的上班日數。他批評，社會上早已有眾多聲音，要求收緊機組人員的免檢疫措施，但政府「完全唔理，出咗事就要全香港買單」。

香港酒吧業協會主席錢雋永直斥政府的決定「離譜」，指出酒吧業界已跟足政府的防疫規定，員工客人均需要打針，但仍然被令停業，怒轟「咁我哋做咁多（防疫措施），打晒針為乜呢」。他又批評，是次的疫情蔓延在於政府在外防輸入中的把關不力，但「各行各業卻要為他們買單，覺得好冤枉，又要我哋犠牲，我哋犠牲得幾多次」。

錢又坦言，農曆新年前是酒吧的黃金檔期，一間酒吧本月最少有30萬港元營業額，不少員工靠1月的人工及貼士過年，嘆停業14日「都唔知啲夥計點過年」，促政府啟動防疫基金，資助每間酒吧起碼10萬港元。