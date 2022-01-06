劉宇隆望數日內科興接種下放至3歲　Omicron爆發恐癱醫療系統

港府計劃未來2周重開1至2間社區疫苗接種中心，籍將外防輸入漏洞所產生的危機轉化為全城谷針的契機，而同一時間，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早(6日)在電台節目表示，期望衞生署轄下的科學委員會能夠在這幾天，盡快商討並得到共識，將接種科興疫苗的年齡下限，降至5歲甚至3歲。劉將Omicron變種病毒在海外的傳播速度形容為海嘯式上升，指香港若不能把關，恐令醫療系統崩潰。

他強調，長者接種率是「重中之重」，指現時80歲以上長者接種率只有22%，70至79歲剛好50%，60至69歲達67%，如果疫情在社區甚至安老院爆發，他們的傷亡或會最慘重，相信香港人難以忍受會有數萬計人因此死亡。他以美國為例，表示有兒童染疫後病徵輕微，但出現死亡或須進入深切治療部的個案。

他批評，難以接受數日來市民要排隊接種疫苗，認為當局要開設更多疫苗接種中心，並期望每日有3萬人接種，一個月就會有約100萬人接種，令整體接種率達85%至90%。他又重申，接種疫苗不是防感染而是防重症，未接種疫苗的感染後死亡率，會較已接種疫苗高10多20倍，尤其是長者。