主題樂園疫下復辦學徒計劃　擬聘25殘疾人士

市道艱難，殘疾人士尋求工作機會難處更多，有主題樂園與約30個團體合作，提供為期4個月、共14種職位的學徒計劃，為殘疾人士提供就業機會，並推動共融就業文化，計劃負責人稱相關職位主要屬前線工作，以漸進形式提供培訓，若表現良好可獲聘為全職僱員。有參與計劃近10年的社福機構代表稱，過去參加計劃的學員中有逾半獲續聘，希望學員藉此明白工作重要並願意嘗試。

香港迪士尼樂園的「伴你同行」共融就業計劃，停辦兩年後今年再復辦，預期聘請25位殘疾學徒，由2月底至7月初於園內工作。樂園多元、公平、共融經理吳俊佳表示，疫情對樂園帶來影響，但無礙推動共融就業，一盡社會責任。他續指，計劃以漸進形式提供培訓，包括課堂訓練、在職培訓、一對一支援，並有14種職位給予他們嘗試，主要屬前線工作，又強調殘疾人士與一般員工同工同酬，直言計劃下雖然公司提供支援、培訓，但員工做到本分都應該要一視同仁。

樂園廚師長梁志恒表示，合作機構的導師們會先跟他們交代各學員的難處，當提到計劃的難忘經歷，他笑言曾經於工作中「走失」了一名學員，「忽然間消失了，其他同事周圍搵，最後原來係去洗手間無講聲。」他補充，很多參加計劃的學徒都好勤力。

明愛樂務綜合職業訓練中心自07年起已與樂園合作，高級經理陳永祥表示，計劃有助殘疾人士建立形象，工作令他們肯定自己是社會一員，強調他們的工作忠誠度高、投入感強，而且表達直接，對建立良好的團體氣氛亦有幫助。