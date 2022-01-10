4468部歐五專營巴　政府資助16輛試驗減排　杯水車薪

政府目標2050年前達致車輛零排放，除了着手推動新能源巴士外，港府向東網記者表示，打算全數資助九巴／龍運、城巴／新巴，為16輛歐盟五期專營巴士加裝減排裝置，用以效地減少柴油巴士的排放，試驗計劃料在今年中起實施，並其後進行為期1年的監測，繼而考慮擴展計劃。然而，香港共有4,468輛歐盟五期專營巴士，先導計劃只佔當中的0.3%，有環保團體批評數量太少，期望有全面加裝的時間表。

香港空氣污染排放源主要來自車輛，而柴油車輛，例如貨車、巴士及小巴雖只佔整體車輛數目約20%，卻是路邊排放污染物二氧化氮(NO2)的主要源頭，佔全港所有車輛排放量的90%以上。在2020年，路邊監測站錄得的NO2年均濃度有每立方米70微克，超出政府在《空氣污染管制條例》訂下每立方米40微克水平。環境保護署計劃在今年年中進行試驗計劃，為各8輛九巴／龍運、城巴／新巴的歐盟五期雙層柴油專營巴士，加裝減排裝置「強化選擇性催化還原器」，以提升其排放至歐盟6期相約水平。

環保署將全數資助專營巴士公司進行有關加裝，但未有透露資助額。在加裝工序完成後，將進行為期1年的監測，檢視技術可行性，以及在本地路況和營運環境下的減排效能，另按試驗結果及成本效益等，考慮為其他巴士加裝，減低巴士退役前的排放。

截至2021年9月底，香港專營巴士公司已領牌的歐盟五期巴士合共4,468輛，佔整體專營巴士約73%，當中歐盟五期九巴／龍運有79輛單層巴士，2,967輛雙層巴士；城巴、新巴合共有33輛單層巴士，1,280輛雙層巴士，新大嶼山則佔109輛。是次計劃只是涵蓋歐盟五期巴士當中的0.3%。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，「強化選擇性催化還原器」可以把NO2轉化為其他無毒物質，有助減少排放，但裝置需要約18個月保養，否則便會逐漸失效。他又指試驗計劃，涵蓋數量太少，在短期3至5年轉型至電動車、長遠氫能而言，政府認訂下更進取目標。綠色和平項目主任伍漢林指則期望，政府在計劃後有更明確的時間表全面為全港巴士加裝。

事實上，政府早已在2017年底完成為1,030輛歐盟2期／3期雙層柴油巴士加裝「選擇性催化還原器」，亦在2017年及2014年，分別為1.4萬輛石油氣的士和約2,900輛石油氣小巴更換催化器及含氧感知器，總資助約2.8億港元。