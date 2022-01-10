空氣污染襲5區　北部都會也中招　環團憂居民或吸廢氣

本港西北區空氣污染嚴重！有環保團體發現，屯門去年有318小時，空氣污染屬高健康風險，是連續第8年地區稱冠，元朗則排名第2，兩地區錄得二氧化氮(NO2)年均濃度更超出政府水平。另在前年才剛成立的北區監察站，污染亦排名第3，連同東涌與大埔，成為5大空氣污染「重災區」。環團指，此5個地區位於本港西面及北面，其中大部分更是位於未來發展的「北部都會區」及北大嶼山，料未來有約350萬巿民居住，憂慮政府在規劃這些地區時，未有預視地區空氣污染問題，居民或要吸廢氣度日。

環保團體綠色力量按環境保護署在去年全港15個地區裝設普通空氣質素監察站，所收集的空氣質素健康指數數據進行分析，當指數錄得7，健康風險會被評為「高」。數據發現，屯門去年全年有318小時的指數超過7，第8年地區稱冠；元朗錄得260小時；而在2020年7月才新設立的北區，亦有211小時。

綜合15個監察站數字，空氣污染最高的地區依次是屯門、元朗、北區、東涌及大埔。屯門監測站錄得可吸入懸浮粒子(PM10)、微細懸浮粒子(PM2.5)、NO2的年均濃度分別為每立方米36、19、44微克，是5區當中最高。而屯門(44微克)與元朗(40 微克)錄得的NO2濃度，亦已超出政府的濃度標準或僅僅過關，即每立方米40微克的水平。整體而言，本港15個監察站在去年錄得 「高風險時數」為2178小時，數字是自2014年有紀錄以來較低水平。

綠色力量總監鄭睦奇表示，由於5大重災區位置大多面向深圳、珠江口，吹北風時，該5地區首當其衝，被對岸工業活動而產生的污染物影響，又料與本地及跨境汽車排放有關。鄭又指，本港打風時會遇上高溫無雲情況，會加劇污染物臭氧形成，如日後極端天氣持續，颱風數量增加，而珠江口的空氣污染未有改善，料本港的空氣污染亦會越來越嚴重。

他指，本港條例寬鬆，指引會取平均數，「呼吸係唔可以平均，嗰兩個鐘超標就會對市民有健康風險。我可唔可以有兩個鐘唔畀你吸氣，但之後廿幾個鐘補返畀你？」現時5大空氣污染「重災區」將來會成為新發展區，政府應有更具體措施改善地區污染，如加強綠化。

環境保護署回覆指，本港西部和北部地區達「7」或以上的時數相較其他地區略高，反映這些地理位置較易受區域性的空氣污染影響。隨著本港和廣東省政府合作改善空氣質素，整個大灣區的空氣質素都在改善中。在發展北部都會及北大嶼地區時，政府按《環境影響評估條例》，就空氣進行詳細分析及建議可行的緩解措施。