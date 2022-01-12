中學生發明自動分類回收箱　人工智能識辨垃圾

本港回收箱已沿用多年，但成效不彰，有一群中學生發明「人工智能(AI)自動分類回收桶」，利用AI識辨垃圾並自動分類，防止不同回收物被棄置一起。該回收桶現已改良到第3代，與一般圓柱形垃圾桶的外形無異，容量達50公升，頂部設有可轉動垃圾桶蓋，用家只需將垃圾放置鏡頭面前，AI便會識辨是屬於哪一類回收物或垃圾，回收桶蓋的缺口便會快速轉向相應類別的回收格。該項發明去年在青協的香港學生科學比賽獲得初中組季軍。

AI回收桶由天水圍萬鈞伯裘書院4名中三學生發明，他們在兩年前已構思，事緣其中一名居於屯門掃管笏村屋的學生，發現疫情期間村內的回收箱經常爆滿，回收商亦無即時運走垃圾，有人更胡亂投放垃圾，未能有效分類。她回校與師生分享此事後，與志同道合的同學一起研發。一直指導他們的科學科教師張洁怡說，其中一名學生中一時經常哭鬧，但參與科學研發及比賽後提升了自信心，對此感到非常欣慰。副校長馮順寧認為學生在比賽中建立自信，對學習有幫助。

令電腦懂得分辨物件亦不容易，首先要建立「AI智能辨認」模型，儲存大量相關物件的不同的角度相片。他們在發明當中亦利用到編程技術，透過電腦板連接互聯網，建立訓練模型進行分類，分類信息傳達至微電腦板(Micro:bit)，控制伺服摩打轉動回收桶蓋。同學指要提升辨識的準確度，每件回收物需要拍攝近500張照片，目前準確度已達到七成。