「兩罩論」惹議　網民憂未染疫先侷死　袁國勇：高危行業先要

Omicron變種病毒在全球肆虐，美國疾病管制與預防中心呼籲市民改戴規格較高的N95口罩，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(12日)表示，市民可佩戴外科口罩後，再戴1個布口罩，從而提升保護作用。言論一出隨即引起網民熱議，並不敢苟同，擔心「未染疫已經侷死」。袁今早(13日)在電台節目重提，指Omicron空氣傳播能力很強，戴2個外科口罩可減低「漏氣」情況，但若外面戴布口罩會更貼面，效果更好。

袁表示，N95口罩價錢貴、非常侷促，且本港社區個案數字較低，認為全民改戴N95口罩是不可行。他認為，現階段未必全部人都要這樣做，建議不能打針的長期病患者、從事高危行業，如機場員工、在室內工作如售貨員等，可考慮戴2個口罩。

他又指，本港疫情暫時受控，個案沒有幾何式增加，除了超市理貨員的個案仍未找到感染源頭之外，其他個案已經找到傳播鏈，如果確診個案仍然維持在能找到傳播鏈的狀況，這波疫情有望在農曆新年前後「停低落嚟」，強調目前最重要是市民接種疫苗。