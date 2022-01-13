航空業工會請願　斥港府只救國泰　促向受減薪僱員發萬元津貼

第五波疫情下，政府宣布將推出新一輪防疫抗疫基金，協助受影響行業，香港民用航空事業職工總會聯同議員陸頌雄，今早(13日)到政府總部總部請願及遞交請願信，要求抗疫基金直接支援受衝擊航空業僱員，列舉包括向無薪假、減薪等員工，發放一次性津貼1萬港元，並設立緊急失業援助基金，讓疫情影響失業的行業工人申請，為期6個月。

工會帶有寫着，「抗議政府眼中只有國泰、對機場前線員工不聞不問」橫額到場指，第五波疫情爆發，病毒Omicron傳播力強，政府宣布進一步加強防疫，收緊防疫措施，令疲弱的香港航空業進一步衝擊，工會指出，過去2年機場客運業務員工面對裁員、減薪，政府一直置若罔聞，政府對航空業的資助，只有向國泰公司注資近300億港元，但對前線工作的機場從業員卻不聞不問。

議員陸頌雄批評，香港航空業不只國泰航空一間公司，還有其他航空公司及機場工作員工，政府需要一視同仁，又指國泰兩名員工不守規矩出事「累全家」，要香港市民承受，呼籲政府切實幫助前線員工渡過難關，不要再用舊模式去處理，要用新思維，並表示若防疫基金5.0用盡，可向財委會申請撥款，相信90名議員會願意為員工爭取支援。