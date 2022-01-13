五旬輪椅漢向積怨鄰居淋硫酸　官斥惡毒可怕　重判入獄12年1個月

居住在屯門寶田邨、不良於行的五旬漢，因輪椅擺放的位置與鄰居結怨，前年用錘子襲擊該鄰居後被判緩刑。就在判刑後的翌日，他再趁鄰居不為意，從後以硫酸淋向鄰居，令對方嚴重燒傷，他落手後更不忘對着事主哈哈大笑。涉案男子今早(13日)在高院承認一項意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體。法官金貝理狠斥被告惡毒、可怕，為求報復有預謀犯案，又相信他享受下手的一刻，認為刑罰須具阻嚇性，連同違反緩刑令的1個月判刑，重判他入獄12年1個月。

58歲被告黃健強，在內地出生，1979年來港定居，與前妻育有2名子女。他原本任職餐廳侍應，2013年發生意外，2018年手術失敗後，便需以輪椅代步。他案發時獨居於寶田邨第8座一單位，依賴綜緩維生。

辯方求情時指，事主曾嘲諷被告，被告才犯案，又力陳屋內搜到的3樽高濃度硫酸是用作清潔。不過法官反駁指，若是用來清潔，根本毋須準備如此多的硫酸，質疑被告是早有預謀，而他亦沒有任何理由淋潑腐液。法官判刑時則稱，被告沒有能力控制情緒，對社會帶來潛在風險，又指被告見事主受苦時仍大笑，反映被告希望事主傷勢愈重愈好。法官採納18年監禁作量刑起點，除3分1認罪扣減後，就無其他減刑因素，就本案判囚12年。

案情指，被告與63歲姓沈男事主是鄰居，2人素有積怨。沈不時投訴被告把輪椅放在樓層走廊，阻礙別人出入，甚至曾經向大廈管理處及警方反映。2020年中，被告用錘子襲擊沈，他在同年11月20日被判入獄1個月，緩刑1年。翌日晚上10時許，當事主準備進入住所時，被告突然用硫酸從後淋潑事主，事主轉身，見到被告手持一個樽站着，正在取笑他。事主隨即向保安求助，並由保安協助報警。

事主經檢驗後，證實全身18%皮膚2至3級燒傷，包括頸部、眼睛、胸口、雙腳等部位，一度需要留醫深切治療部，而被告手部亦被硫酸所傷。警方搜查被告住所時，檢獲3樽硫酸。政府化驗所報告顯示，該3樽硫酸濃度達73%或以上，屬於高濃度，可引致嚴重皮膚燒傷及永久視力受損。

案件編號：HCCC 187/2021