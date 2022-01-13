鄒家成涉違反擔保條件　保釋遭撤銷須即時收押

社運人士鄒家成因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，自去年6月准保釋候訊後，昨天(12日)到警署報到時被警方國安處拘捕。鄒今午(13日)被解押往西九龍裁判法院提堂，由署理總裁判官羅德泉負責處理保釋事宜。控方表示，警方有合理理由相信鄒的保釋條件已遭違反或相當可能遭違反，要求法庭將他收押。最終法庭認為鄒違反保釋條件，未能相信他不會再危害國安，故撤銷其擔保，下令他須還押懲教看管。

鄒於去年6月22日在高院法官杜麗冰席前獲批保釋，當時保釋條件為5萬港元現金擔保、其胞姊5萬港元人事擔保、交出所有旅遊證件、宵禁令、每日到警署報到、不得直接或間接在公眾平台，發表可能視為違反國安法的言論、不得直接或間接組織、參與或任何級別的選舉、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員及領事等人，以及不得接觸初選案的控方證人。法庭今日沒有交代會否充公被告的保釋金。

初選案被告包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人，他們同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件仍處於裁判法院聆訊階段，等待進行交付高院程序。現時獲准保釋的被告共有14人，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全及黃子悅。

案件編號：WKCC 813/2021