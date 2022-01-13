新冠患者曾到訪 律敦治老人科門診及屯門兩診所等17處納強檢

因應1宗輸入新冠肺炎病例及4宗初步個案，17個地方被列入強檢名單，其中包括律敦治醫院老人科專科門診部及2間位於屯門的「莊柏醫療」診所。港府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾到訪該17個指明地方的人士，須於今日進行病毒檢測。

相關個案患者曾到訪地方如下：

1.佐敦廟街239號八福匯3樓「CityLab」

2.尖沙咀白加士街20號永富大廈地舖「阿芳上海餛飩」

3.屯門新墟德政圍2至14號年旺樓地下1號舖「莊柏醫療」

4.屯門屯利街新都大廈地下102號舖「莊柏醫療」

5.九龍塘浸會大學道9號香港浸會大學持續教育大樓7樓

6.旺角彌敦道688號旺角中心第1期12樓1215室「栢立醫學化驗所有限公司」

7.旺角彌敦道639號雅蘭中心1期7樓706室

8.樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1161至1162號舖「廿一堂」

9.荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G03號舖「百芳池上便當」

10.灣仔交加里28號地下「仁健中醫藥診療所」

11.灣仔灣仔道146號明豐大廈地舖「八方雲集鍋貼水餃專門店」

12.元朗牡丹街合益廣場地下A65號舖「鄧景豪藍立己牙科醫務所」

13.荃灣荃華街3號悅來坊B2樓R02號舖「薩莉亞意式餐廳」

14.大嶼山香港迪士尼樂園度假區香港迪士尼樂園

15.屯門屯利街1號華都商場地下55號舖「牛蓋」

16.天水圍天逸邨逸灣樓

17.灣仔皇后大道東266號律敦治醫院大樓地下老人科專科門診部